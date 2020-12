Ansamblis Ice Cream kaasa löönud Pille-Riin: väiksena saime palju negatiivset kriitikat, millega 

Oma kunagisele tüdrukutebändile Ice Cream vaatab Karro tagasi väga positiivselt. "Ma olin ikkagi üks väga vähestest noortest inimestest, kellel selline võimalus tekkis, seega ma olen väga uhke ja tänulik, et selline kogemustepagas mulle tuli," tõdes ta ja kinnitas, et üheksa-kümme aastat tagasi oli ta sellest ajast veel katki. "Väiksena saime palju negatiivset kriitikat, millega sa tol hetkel palju toime tulla ei oska ja see tekitas mõnevõrra väikesed traumad."