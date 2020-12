„Ükski Eesti filmitegija pole rahva hulgas nii tuntud kui Kaljo Kiisk.“ 

„Loomulikult on minu esimene mälestus Kaljo Kiisast „Kevade“ film, kus ta mängis Liblet,“ meenutas näitleja Anne Veesaar, Kiisa kolleeg telesarjast „Õnne 13“ konverentsil „Kaljo Kiisk – kingsepp, kellamees, režissöör“, kus vanameistri elust ja tööst rääkisid tema kaasteelised. „Teine teadmine tuli siis, kui nägin mängufilmi „Hullumeelsus“ – see on minu jaoks parim Eesti film. Ja siis ma viisin need nimed ja näod kokku ja mõtlesin, kuidas see kodukootud filosoof, muhe vanamees, kuidas tema on teinud filmi „Hullumeelsus“? Kolmas kohtumine oli Kaljo Kiisa autogrammiga – ta oli Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri IX lennu riigieksami komisjoni esimees. Sain draamanäitleja diplomi, mille on allkirjastanud Kaljo Kiisk.“