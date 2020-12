BLOGI JA GALERII | Võitja selge! „Maskis laulja“ teine tšempion on Polaarhunt: olen pikalt unistanud sellest, et mitte esineda oma näoga

Hennessi: Ma ei arvanud, et ma nii kaugele välja tuuritan, hästi lõbus oli. Vassimist ja valetamist oli. See kostüüm sätendab ja ma pidin proovi minnes põhjendama, et mis professionaalsus see on, et ma sätendan. Pidin valetama, et käisin mingil tüdrukutepeol. Aitäh, Maiken, et sa mind laulma panid, ja Liisile, et ta mind Draakoniks tegi ja Villikole, et ta minuga möllas laval ja lava taga. Liisi küsis, et mis loomana ma end näen ja mulle meenus, et lapsena ma pidasin end mingi hetk valgeks draakoniks Ühel hetkel olin kindel, et minust saab sõdalane rebane, aga Liisi õnneks läks enda tunde järgi.