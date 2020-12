„EESTI LAUL“ | Eurofännid kiidavad: Jüri Pootsmanni laul on kaasaegne ja tema hääl hingemattev 

„Jüri Pootsmannist õhkub seksika sarimõrvari vibe’i,“ arvab üks lugeja. Järgmine usub, et Jüri lugu võib hea lavaesituse korral Eurovisionil esikümnesse tulla. „See on niisugune lugu, millesarnaseid me ei ole Eurovisionil varem kuulnud – löökpillid ja produktsioon on üle mõistuse head ning Jüri hääl on hingemattev. Siiski ei ole Eestil kombeks kunagi õiget valikut teha, seega ta ei võida. Kuid peaks.“ Mõni pole eelkommenteerijatega aga isegi ligilähedaselt sarnasel arvamusel. „Mul on Jürist väga kahju, tema lugu on täiesti kuulatamatu. Tundub, nagu oleks ta võtnud Spotify reklaami ja selle ümber laulu komponeerinud.“

Veel üks arvamus Jüri pala kohta on see, et tegu on looga, mis võiks žüriilt kõrged punktid saada. „Mu ainus probleem on see, et lugu on liiga lühike,“ kurvastab kommenteerija.

Üldmulje kohta on samuti erinevaid arvamusi. Näiteks öeldakse, et „Eesti laul“ on tavaliselt väga kõrgetasemeline, kuid tänavu on palju keskpäraseid lugusid. Samas leidub ka häid sõnu. „Kas võiksime kiita pingutust, mis selle valiku tegemisse läks? „Eesti laul“ on alati püüdnud esindada erinevaid muusikažanre, kuid üldiselt on mingite žanride lood lihtsalt augutäide ja pole head. Sel aastal on alternatiivsed lood tõeliselt head. Olen rabatud!“