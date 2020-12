Linnar Priimägi: minu matustele tulevad ainult ilusad inimesed ja kõik on valges riietuses 

Linnar ütleb, et see laul peab kõlama ka tema matustel. "Mu matustel on kaks tingimust, välja arvatud see, et tulevad ainult ilusad inimesed - mulle in öeldud, et sina, Linnar teed kirstus ka silmad lahti, et vaadata, kas ümberringi on ilusad inimesed või ei ole. Kaks tingimust - kõik tulevad valges, sõltumata aastaajast, ja hauaplatsil mängib "Ilusal sinisel Doonaul". Hea meel, kui tantsitaks kah, aga võõraste haudade peale ei maksa trampima minna," räägib Priimägi.

Filmi pealkiri "Mephistopheles" oli Linnari enda soov. "Kes see on? Korrarikkuja" Ta ütleb: "Ma olen osa sellest jõust, mis kurja kavatseb, korda saadab head." Kuri deemon võib tervele inimühiskonnale väga kasulik olla. Ta teeb midagi, mis ühiskonna tasakaalust välja lööb, sest igav tasakaal ei ole ühiskonna arenguseisund. Ühiskond peab tasakaalust väljas olema, siis ta areneb," sõnab Priimägi.

Mees ütleb, et Mephistopheles on erand ning ka Linnaris on juba lasteaiast peale erandit nähtud. "Kõige rohkem protestin ma selle vastu, kui keegi keeldub nägemast minus erandit, kui mulle öeldakse, et sa oled tavaline. Ma ei ole tavaline! Ma olen Linnar Priimägi! Erand. Mephistopheles."