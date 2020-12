Koomik Karl-Alari Varma: olen aru saanud, et vanaemad naudivad väga, kui läbi lillede halvasti öelda 

Tehkem alustuseks kohe selgeks, mis lugu Karl-Alaril (31) nende T-särkidega siis ikkagi on. „Kollane särk oli taotluslik. Tahtsin juba algusest peale, et mul oleks üks tunnusasi. Kollaseks T-särgiks oli kaks põhjust: esiteks mulle meeldib see värv ja teiseks ei paista sellelt higilaigud välja. Kui stand up’iga alustasin, olin 30 kilo raskem ning higistasin kohutavalt. Siinkohal väike nipp kõigile – kollase pealt ei ole väga palju näha, kui sa higistad, sest värvivahe on nii väike. Mul on umbes 30 kollast T-särki ja pesen neid väga palju, nii et esimesed särgid, millega esinesin, on seisus, kus saaksin need seljast rebida. Võib-olla kunagi raamin need ära ja panen seinale,“ mõtiskleb ta.