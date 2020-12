VIDEO JA GALERII | Egert Milderi uus video filmiti vanas sovhoosihoones: omanik püüab seda oma jõududega elus hoida 

Loo muusikavideo peaosas teeb rolli näitleja Markus Habakukk. Muusikavideo räägib siira loo noorest mehest, kes on kolinud Eesti väikelinna ja üritab üksi meeleheitlikult elus hoida kaunist vana sovhoosihoonet. Ta näeb kõiki praktilisi raskusi läbi lapseliku pilgu, kuid reaalsus on karm ja hoolimata tema entusiasmist ei õnnestu tal kõik päris nii nagu ta sooviks.

Rasketel hetkedel on Egertit enda sõnul aidanud keskendumine neile elu osadele, mis on hästi. „Kui maailm me ümber võib tunduda väga hallides toonides, tuleb leida need pisikesed positiivsed killud igast päevast, mis toovad meile rõõmu. Selleks võib olla hommikune esimene kohvisõõm, lähedase kallistus või näiteks ahjusooja juustusaia lõhn. Kui keskenduda rohkem väikestele rõõmupakkuvatele asjadele ja vaadata maailma ehk pisut lapselikuma pilguga, tekib mingi uus vabadus, mis aitab mõista, mis tegelikult on oluline ja annab jõudu nende igapäevamuredega toime tulla.“

Muusikavideo on loonud režissöör Helen Takkin koos pea 20-liikmelise võttemeeskonnaga ning see on filmitud Lääne-Virumaal Põdrangu vanas sovhoosihoones. „Suve alguses, kuna tööd oli praeguse pandeemia tõttu vähem, võtsime ette teekonna ja käisime läbi erinevaid Eesti peal laiali olevaid Nõukogude Liidu ehitisi. Nii palju on täiesti vapustavaid arhitektuurilisi pärleid, mis seisavad jõude või on lagunemas. Kui Egert selle video tegemise sooviga minu poole pöördus, kangastus mul millegipärast see Põdrangu sovhoosi maja esimesena silme ette,“ räägib Helen.

„Selle maja päris omanik üritab sarnaselt oma jõududega hoonet elus hoida ning vandaalide ja lagunemise eest kaitsta. Mulle tundus ilus mõte, et näitame väikest Eesti kohta ja räägime selle maja lugu läbi sellise vaatevinkli. Räägime lugu, mida paljud Eesti tublid inimesed läbi elavad, üritades elus hoida väikseid kohti.“ Helen ütleb, et majaomanik võttis olukorra ise hästi kokku sõnadega, et kui see hoone asuks Tallinnas või kasvõi Rakveres, oleks see ammu renoveeritud ja maksaks miljoneid, kuid kuna asub Põdrangus, on ta ununenud ja lagunemas.