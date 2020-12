Maarja Kivi-Meriste Vanilla Ninja ühinemisest: arvestades seda, et mind ei kaasatud, pole ilmselt ka koostööd oodata 

"Kui päris lõpuni aus olla, siis on see uus album ka mulle üllatus ja et nad David Brandesega jälle koostööd teevad," paljastab Maarja Kivi Sky.ee-le antud intervjuus. Üsna pea pärast Maarja lahkumist bändist läks Vanilla Ninja uue plaadifirma ridadesse, mis aastaid hiljem sai hukatuseks tervele kollektiivile.