Miley Cyrus eksmehest: armastan Liamit ikka veel väga-väga 

Miley paljastab, et nad ei plaaninud pärast kümme aastat kestnud kokku-lahku suhet üldse abielluda. "Olime kihlatud ja ma ei tea, kas mõtlesime üldse abiellumisele, kuid siis kaotasime oma kodu Malibus. Kui kuulate mu häält enne ja pärast tulekahju, kuulete, et need on väga erinevad. See trauma mõjutas väga mu häält," räägib ta.