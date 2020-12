Inimesed „„Õpetaja, ma ei taha surra!“ Nõnda võib karjuda surma lävel ainult see, kellel nii palju jääb ütlemata.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

ESIMENE FILMIROLL: Jaan Saul Jaak Riida osas Tallinna Kinostuudios vändatud mängufilmis „Vihmas ja Päikeses“, mis esilinastus 1960. aastal. Foto: Tallinnfilm/Filmiarhiiv

Pühapäeva hommik 3. juulil 1966. aastal. Ilm väljas on kuum. Juba öö on olnud lämbe. Noore ja andeka näitleja Jaan Sauli abikaasa Aime ärkab öösel üles ja teab, et täna ta mees sureb. Nad on olnud abielus vähem kui neli aastat.