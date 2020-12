Poissmees Ott Lepland sai Maris Järvalt komplimendi: kui oleks vallaline, läheksin ise koju Otti ootama 

“Kuule Ott, me ju loeme uudiseid ja mingi aeg ikkagi olid sahina,” püüdis Maris Järva Sky Plus hommikuprogrammis Oti eraelu kohta pärida. “See ongi selline huvitav asi, et nende sahinate puhul keegi minu poole ei pöördunud ja ei küsinud, et Ott, räägi asjast. Ise lugesin ka ajakirjast, et nüüd on uued sahinad elus,” naeris laulja, kes naudib praegu poissmehe elu.