Maia Vahtramäe: minu uus lugu räägib hetkest, kui ma meeletult armusin ning armun tänaseni iga päev uuesti 

“Me kõik teame seda imelist tunnet, kui sa korraga tahad olla koos vaid selle ühe ja ainsa inimesega. Te jalutate kahekesi läbi öö kuni hommikuni, teil on, mida teineteisele öelda ja koju jõudes tunned, kuidas su keha suriseb elevusest, suu on kõrvuni ja sa mõistad, et su elu muutus just praegu. See on maailma kõige erilisem tunne!”