JOHN LENNON: „Üritasin nii kangesti elus püsida, kuid hävinguingel aina jälitab mind.“ 

Lennonil polnud topeltalbumile „Double Fantasy“ autogrammi andes aimugi, et seisab silmitsi oma surmaingliga. Chapman oli laulja ja tema jaapanlannast kaasa kodumaja The Dakota juurde saabunud juba 8. novembri hommikul. Hawaiilt Honolulust kohale sõitnud 25aastane endine turvamees plaanis maailma ühe kuulsama ja mõjukama muusiku tapmist mitu kuud. Ta väitis politseile, et teda olid marru ajanud Lennoni eluviis ja väljaütlemised, iseäranis väide, et biitlid on Jeesusest populaarsemad.