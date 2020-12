Inimesed Metsosopran Urve Tauts: armastatud rolli lauldes oli korra ka surmasuus Aigi Viira , täna 19:55 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Tulikuum prožektorivalgus otse näkku suunatud. Higinired voolavad üle grimmitatud palgete. Noor metsosopran kannatab korraga nii Hiina piina kui kõiki Egiptuse nuhtlusi. 20 minutit järjest. On 1957. aasta, Estonia laval käib Offenbachi „Hoffmanni“ lugude etendus ning too metsosopran on Urve Tauts, kes peab helilooja ja lavastaja tahtel Antonia emana pildiraamis liikumatult istuma, seejärel tõusma ning tertsetis laulma. Aastaid hiljem tõdeb Urve: „Kõige õudsem ja piinavam etendus minu elus!“