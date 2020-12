Traagiliselt surnud Jade Goody teismeline poeg on life-coach! 

Daily Maili teatel avaldas Bobby ligi kaheksaminutilise monoloogi, et oma fänne innustada ja aidata. "Mõtlesin, et kasutan oma tuntust õigel eesmärgil ja jagan veidi mõtteid, mis on mind aidanud - selleks, et teid kõiki aidata ja inspireerida," ütles õrnas eas emata jäänud Bobby.

Noormehe sõnul on temalt küsitud, kuidas ta pandeemia ajal on suutnud jääda positiivseks. "Usun, et võin sellest rääkida, sest elukogemust on mul olnud küllaga. Olen üle saanud ebakindlusest, soovist teiste moodi olla." Bobby otsustab enda sõnul igal hommikul, et päev tuleb tore. Ta paneb äratuskella juba kella viieks helisema, kargab voodist, käib külma duši all ja on poole kuueks valmis trenni tegema. Kell kuus ta mediteerib. Nii on tal kella seitsmeks tunne, et päev on juba väga edukas olnud.