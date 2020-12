Britney Spears andis sünnipäeva puhul välja uue laulu 

RCA Records andis välja varem avaldamata laulu "Swimming in the Stars", mis sai linti 2016. aasta plaadi "Glory" salvestamisel.

Kahe lapse emast staari elu pole meelakkumine - ta üritas vabaneda oma isa Jamie eestkoste alt, kus ta on olnud aastatetagusest vaimsest kokkuvarisemisest saadik. Paraku keeldus kohtunik Britney palvet täitmast. "Mu klient on teatanud, et ta kardab oma isa," ütles Spearsi advokaat kohtus. "Kuni ta isa tema karjääri juhib, ei nõustu ta enam esinema."