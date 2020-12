„Matrix 4“ ja ülejäänud Warneri uudisfilmid lähevad kohe voogedastusse 

Tavapäraselt on stuudiod võimaldanud kinodel linastada uusi filme umbes 90 päeva ainuõigusega. Nüüd aga saavad HBO Maxi tellijad koroonapandeemia tõttu kohe ligipääsu Warneri uutele suurfilmidele "Suicide Squad II", "Godzilla vs Kong", "Düün" ja "Matrix 4".

Elutubadesse tõttavad kiirkäigul ka näiteks Lin-Manuel Miranda muusikafilm "In The Heights", vanameister Clint Eastwoodi "Cry Macho" ja "Sopranode" eellugu "The Many Saints of Newark", kus noort Tony Sopranot kehastab kadunud James Gandolfini poeg Michael.