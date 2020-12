GALERII | Imre Kose tegi piparkoogitolmust kleidi: piparkook on maagiline materjal 

Piparkoogimaania tähistab tänavu oma 15. sünnipäeva ning tänavune näitus on saanud inspiratsiooni moest. Autoriteks 100 andekat loovinimest erinevalt aladelt ning osalema kutsuti ka moedisainerid. Näituse jaoks kasutati 300 kilogrammi piparkoogitainast!

Imre teost vaadates on tõesti raske uskuda, et see piparkoogist tehtud on - pigem näeb see välja, nagu hunnik imekaunist ja kallist tüllilaadset kangast, mille mõni tippdisainer mannekeenile selga on laotanud. „Piparkook on maagiline materjal, mis võtab ükskõik, mis vormi ja mõtlesin teha piparkoogikanga,“ räägib Imre, kuidas kleit sündima hakkas. „Lõime alla teraskonstruktsiooni ning hakkasime lakkide ja jahvatatud piparkoogiga vormima. Puistasime sellele tolmu peale, see on natuke nagu angel dust,“ räägib Kose. Eesmärk oli, et see oleks ebamaine, kumaks läbi ja oleks pisut nagu siid või samet. Leierdasime kihtidena piparkooki peale ja siis tulid juurde detailid. Püüame edasi anda unistusi ja emotsioone. Teose nimi on Divine Origin.“

Kleiditegu võttis aega neli-viis päeva. „Olid pikad päevad,“ tunnistab Imre. Talle oli abiks Jana Nõu. Õnneks midagi nässu neil ei läinud. „Mõtlesime kogu aeg, kuidas see tehniliselt laheneb. Keegi ei ole ju sellist asja teinud ja enda jaoks oli väike väljakuse. Loovat asja on tore teha, see muutub tegemise käigus ja tuleb jälle uus idee.“

Imre usub, et vabalt võiks seda kleiti kanda mõni inimene ja miks mitte sellega isegi moelavale astuda. „Catwalkid ongi ju tihti fantaasia. Mood on emotsiooni jagamine, unistuste äratamine ja inspireerimine.“ Imre loodab, et äkki keegi ostab kleidi ära ning läheb sellega peolegi! „See näeb välja natuke nagu merevaik, selle efekti annavad suured suhkrukristallid. Detaile on kõige kihvtim teha. Pigem hoidsime end kogu aeg tagasi, et üle ei paneks.“

Korraldaja: lõime kogemata traditsiooni, mis kestnud 15 aastat

Piparkoogimaania korraldaja Mari-Liis Laanemaa arvab, et näitus on menukas, sest loovad inimesed saavad teha midagi täiesti oma põhilisest erialast erinevat. „See on värskendav.“ 15 aasta jooksul pidid nemadki muidugi sel aastal ajaga kaasas käima ja koroonapiiranguid arvestama. „Maskid ja 2 + 2 reegel kehtivad ikka, see on selge. Arvan, et inimestele on sellist ilu vaja, sest ilu päästab maailma.“