UUS MODELLIDÜNASTIA: Heidi Klumi tütar tahab ema mantlipärijaks saada 

47aastane Klum rääkis ajakirja People telesaates, et 16aastane Leni armastab tema tõsielusarja "Saksa tippmodell" võtetel ringi vaadata ning et neil kahel on palju ühiseid huvisid.

Lisaks huvitab Lenit, kelle bioloogiline isa on Flavio Briatore, kuid kelle kasvatas üles Heidi eksmees Seal, ka modellitöö. Klumi sõnul on tema tütrel selleks aastate jooksul palju võimalusi olnud, kuid tema on emana need tagasi lükanud - liiga vara! "Nüüd on ta piisavalt vana. Seni tundus ta mulle liiga noor." Heidi sõnul juhib 16aastane Leni juba autot. "Mõtlesin: kui saad juba sellega hakkama, võid ka modellitööd teha, kui see on su soov."