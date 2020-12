Inimesed Deppilt rolli üle võtnud näitleja: „Pean Grindelwaldi enda omaks tegema.“ Toimetas Triin Tael , täna 10:00 Jaga: M

Mads Mikkelsen Foto: Reuters/Scanpix

Taani filmitäht Mads Mikkelsen kinnitab, et just temast saab Johnny Deppi asemel "Fantastilistes elukates" Gellert Grindelwaldi ostatäitja. Ta tõdeb, et tegu on keeruka ülesandega.