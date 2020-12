VIDEO | Ott Lepland ja Púr Múdd üllitasid ühissingli: nendega läheks luurele iga kell 

Laul on inspireeritud muusikute enda eludest – läbi elatud emotsioonidest, kogemustest ja mõtetest. „Lugu räägib sellest, kuidas sageli võtame kõike oma elus iseenesest mõistetavana ja hakkame seda väärtustama alles siis, kui meil seda miskit enam ei ole,“ räägib Ott uue loo sisust. „Lugu ise on põnev, müstiline ja samaaegselt ka helge,“ lisab Joonatan.

Púr Múddi jaoks on tegemist nende esimese eestikeelse looga, eelnevalt on duo muusikat välja lasknud, vaid inglise keeles. „Varasemalt me sellist koostööd ei ole teinud, aga kuna meil oli Otiga hea klapp ja vibe stuudios, siis mõtlesime, et miks mitte teha üks eestikeelne singel ka,“ räägib Joonatan Otiga koostöö tagamaadest.