KURB KAOTUS: kuningannale jäi nüüd üksainus koerake ... 

Lehe teatel suri dorgi Vulcan mõni nädal tagasi Windsori lossis, kuhu Elizabeth II koos abikaasa Philipiga (99) koroonapandeemia ajaks on taandunud. Kui vana koerake oli või mis ta hauda viis, pole teada. Kuid teada on see, et Vulcan pakkus kuningannale seltsi vähemalt 2007. aastast saadik.