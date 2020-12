Inimesed Täna sünnipäeva tähistav Tõnu Kark: olen mõelnud, miks eestlasi nii pagana vähe on – oleme nii aeglased Kroonika , täna 07:59 Jaga: M

Tõnu Kark Foto: Martin Ahven

Täna sünnipäeva tähistav näitleja Tõnu Kark, kes mängib filmis "Jõulud džunglis" üht allakäinud jõuluvana, selgitab, et kuna seiklusfilm on fimitud Indoneesias ning näitleja oli seal esimest korda, võttis ta pakkumise vastu seepärast, et soovis seal ära käia. Seal olles hakkas talle eriliselt silma, et rahvas on leplik, lahke, naerusuine ja neid on palju.