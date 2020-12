Dave Benton enam kontserte ei korralda: see on liiga stressirohke 

Veebikontsert - Dave Benton live kontsert Foto: Erki Pärnaku

Laval astuvad üles armsaks saanud artistid



Benton on sel aastal tagasi pärast pikka haigust, kus ta korralikult esineda ei saanud. “Praegu tunnen end hästi ja saan jälle lavale minna,” ütleb ta. “Veel muudab selle aasta eriliseks see, et toon kokku oma bändi, Aarne Saluveeri, ETV Tütarlastekoori – need noored daamid on juba väiksest peale mu kontsertidel olnud ning oma tütred Sissi ja Lisa. Lavale astuvad artistid, kes tähendavad mulle palju. See muudab minu viimase korraldatud jõulukontserdi eriliseks.”



Ilusaid mälestusi korraldatud kontsertidest on Bentonil mitmeid. “Kui peaksin valima lemmikuma mälestuse, siis enim meeldis mulle käia mööda erinevaid Eesti väikseid kirikuid, mida külastasin esmakordselt,” meenutab ta. “Ere kogemus oli ka maestro Tõnis Mäega. Oli tõeline au, et ta minuga koos laulis.”