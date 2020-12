GALERII | Lauluväljak muutub pühadeks muinasjutuliseks võlumaaks 

Eritellimusel valmistatud valgusfiguuride grupid on kuni kaheksa meetrit kõrged. Eestisse saabuva ekspositsiooni figuurid on loodud teraskarkassidele, mille peale on tõmmatud siid ning see erivalgustusega illumineeritud. Võlumaal saab näha müstilisi üleelusuurusi taime, linde, loomi, laternatänavaid ja losse.