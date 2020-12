„Kättemaksukontori“ uus detektiiv on selgunud: see kõik oli mu jaoks nagu atakk 

Näitleja Ragne Veersalu, kes kehastab detektiivi nimega Luna Haab, on beebiootel, ning seetõttu hakati ka uut näitlejat otsima. „Minu rolliks on tüdruk nimega Lumi Lee. Ta on ärahellitatud rikkuri tütar, kes pannakse Kättemaksukontorisse, et ta näeks päris elu. Freya ja Marion peaksid hakkama justkui teda nüüd kasvatama,” jutustab Amanda ja lisab, et Lumi Lee tundub üks ülbe tüdruk olevat.