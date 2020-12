Inimesed Rein Rannap: see on ehk minu süü, et Urmas Alender lavakooli õppima läks Katrin Helend-Aaviku , täna 17:24 Jaga: M

SEITSE AASTAT NUKUTEATRIS: Urmas Alenderi nukunäitleja pagasisse kuulub 11 esietendust rollidega sirmi ees ja taga. Nende seas ka mitu laulusolisti osatäitmist, muusikalist kujundust ja lauluviiside kirjutamist. Näitusel saab tolleaegset Alenderit näha nukuteatri lavastuste fotodel, mida täiendavad väljavõtted tema isiklikust kalendermärkmikust. Foto: Tiina Kõrtsini

„Mul on alati sees kripeldanud, et mingil määral on see minu süü, et Urmas lavakooli õppima läks,“ avaldab Rein Rannap, et tema oli see, kes Urmas Alenderit sinna õppima minema utsitas. Nukuteatrimuuseumi võlvkeldris avatud näitusel „Urmas Alender. Nukuteatri näitleja“ on näha, kelleks või milleks on muidu laval lauljana tuntud mees end kehastanud.