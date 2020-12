Romaan Shakespeare'i pojast nopib auhindu 

Kirjaniku („Käsi, mis hoidis mu käest“) kaheksas romaan võitis sügisel Briti naiskirjanduse auhinna. Nüüd kuulutas Briti raamatupoodide kett Waterstones selle oma tänavuseks lemmikuks. The Guardiani teatel hääletas „Hamneti“ aasta parimaks raamatuks suurem osa Waterstonesi harukauplusi. „„Hamnet“ on kirjanduslik maiuspala, mis lisab tekstuuri meie kuulsaima näitekirjaniku elule,“ ütles Waterstonesi esindaja Bea Carvalho. Ta lisas, et samas kujutab O'Farrelli teos lapsevanemaks olemise silmipimestavaid kõrg- ning rusuvaid madalhetki ja inimvaimu vankumatust. „See on oma võimete tipus oleva autori meistriteos.“