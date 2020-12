Mart Kadastik: „Iga romaaniga ja nüüd ka näidendiga olen kaotanud mõne hea tuttava, kes on veendunud, et olen kusagilt kuulnud tema eraelulisi saladusi ja need häbematul kombel avalikuks teinud.“ 

Kirjanduse teatavast kõikvõimsusest paistab Mart lähtuvat nii oma romaanides kui ka vastses näitemängus „Head inimesed“, ehkki on öeldud, et ükski kirjanik ei loo isikuvälist, ikka kirjutatakse iseennast lukku sisse. Tahaks ju vägisi kujutleda, et igas Mart Kadastiku ilukirjandusteoses on kujutatud hulk päriselus juhtunud afääre-avantüüre.