INTERVJUU I Raadiohääl Lauri Hermann korraldab kuulajatele pimekohtinguid ja kutsub neid restorani 

Lauri, mis on headus ja heategu sinu jaoks?

Ma leian, et andmisrõõm teeb rinna rõõmsaks. Mul on väga hea meel, kui saan kedagi aidata ja näiteks kellelegi midagi kinkida. Mulle meeldivad väga ka jõulud - mõtlen juba suvel mida kinkida ja uurin mida inimesed tahavad. Tahaks kallist inimest rõõmustada ja see peab tulema südamest – kinki ei tasu teha ainult kingi pärast.

Mis on olnud kõige spontaansem heategu, mida oled raadiokuulajale teinud?

Igal hommikul ütlen rõõmsahäälselt "tere hommikust". Ma arvan, et kui endast raadioeetrisse selle positiivse energia välja paiskad, on see loomulikult tulev hea tahe ja tegu. Tahan kuulajatele pakkuda seda, et päev tuleks positiivne, et oleks mõnus ärgata ja et mõtted läheks kohe headele, toredatele ja positiivsetele asjadele, sündmustele ja inimestele.

Minu jaoks on see spontaanne ja tuleb loomulikult, sest ma armastan raadiotööd. Positiivselt mõjub ka muusika - ma olen lapsest saati olnud muusika keskel, seda kuulanud ja armastanud. Seega sõnavõtud, mõtted ja muusika ongi mõnus heatuju-kokteil.

Ma tahan inimestel tuju tõsta ja et nende suunurgad liiguksid ülespoole kui nad mind kuulavad. Selline on mu olemus – ma olen optimistlik ja positiivne, ka rasketel hetkedel. Alati tuleb mõelda positiivselt ja kui on raske, siis saab just paremaks minna. Kui tuju halb, saab leida midagi positiivset. Kui üks asi on halvasti, siis selle kõrval on jällegi kümme asja hästi.