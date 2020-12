Collinsi eksnaise hagist võeti välja skandaalsed väited laulja hügieeni ja potentsi kohta 

Šveitsi päritolu ehtedisainer abiellus sel suvel salaja Thomas Batesi nimelise 31aastase mehega ning tõi ta uhkesse villasse, mille hind küünib 40 miljoni dollari kanti, elama. Collins nõuab, et ekskaasa villast lahkuks. Cevey väidab, et tal on õigus poolele maja väärtusest.

New York posti teatel vestlesid Collinsi ja Cevey esindajad kohtunikuga Zoomi vahendusel. Laulja esindajad avaldasid arvamust, et Orianne'i jutt Collinsi pesematusest, impotentsusest ja depressioonist ei ole kinnisvaravaidluses asjakohane. Genesise muusiku advokaat Brandon Carrington nõudis, et kohtunik need väited kohtupabereis maha tõmbaks. Kohtunik oli nõus.