FOTOD | Ansambli Vanemõde kaubamärgivaidlus jõudis kohtusse 

Kaklus käib juba aastast 2017. Seniseid bändikaaslasi häiris olukord, kus Kerstenbeck tegi kõrvalt mingisuguseid omi projekte Vanemõe nime alt. Kerstenbeck ise kommenteeris Kroonikale asja nõnda: "Ei midagi seesugust, siin on midagi segamini aetud. Tegu on vana asjaga. Kunagi oli midagi sellist, aga see on ammu lõppenud."