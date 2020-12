Inimesed PIDU KATKU AJAL? Obamade tütre tantsuvideo tekitab poleemikat Toimetas Triin Tael , täna 10:01 Jaga: M

TikToki tantsuvideo, mille esiplaanil on USA ekspresidendi Barack Obama noorem tütar Sasha, on sotsiaalmeediaplatvormidel kiiresti levinud. Paljud kiidavad 19aastase tudengineiu rütmitunnet ja nõtkust, kuid mitmed küsivad: kuidas on võimalik, et sotsiaalse distantseerumise ajal selline klipp tehti?