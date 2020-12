KARANTIINIS ISTUV KRISTJAN JÕEKALDA: kõige õudsem Aafrikasse reisimise juures oli koroonatingimustes lendamine  

„Kaks kanget“ võttemeeskond külastas novembris Aafrika idaosas asuvat ligi 56 miljoni elanikuga Tansaaniat ja selle eksootilist Sansibari saart. Kokku viibisid nad reisil üle kolme nädala. Kristjan ei salgagi, et ajas alguses Aafrikasse reisimise osas sarvi vastu. „Nagu ikka! Ma lubasin pühalikult iseendale ja teistele, eesotsas Teet Margnale, et ma ei tõsta iialgi oma jalga Mustale Mandrile. Kuigi jah, ma olen kunagi käinud Tuneesias ja Egiptuses nagu kõik teisedki eestlased, aga see pole päris Aafrika. Tõeline Aafrika algab pärast Sahara kõrbe,“ räägib telemees.