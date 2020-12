Helen Sildna paneb ameti maha! Tallinn Music Week otsib uut festivalijuhti 

"TMW on saanud 12 aasta jooksul anda olulise panuse sellesse, et Eesti muusikal oleks rohkem rahvusvahelisi võimalusi. Meie festivalitiimist on kasvanud välja oma ala eksperdid, oleme enesekindlalt Euroopa sündmustekaardil ning organisatsioonina tugev," ütleb Sildna, kes siiski lööb edaspidi kaasa TMW eestvedajafirma Shiftworks tegemistes, keskendudes ettevõtte juhtimisele ja TMW strateegia kujundamisele