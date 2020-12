GALERII | „Kättemaksukontori“ uueks detektiiviks tahtis saada 300 naist! Režissöör: kartsin, et inimesi tuleb rohkemgi 

Järgmisel kevadel läheb eetrisse „Kättemaksukontori“ 25. hooaeg. Et praegu sarjas Luna Haabi kehastav Ragne Veersalu läheb lapsepuhkusele, on meeskonnal vaja leida uus näitleja, kellest saab sarjas Lumi Lee – miljonäri tütreke, kes ei ole elus veel midagi teinud ning kelle isa sunnib teda päriseluga kohanema. Lumi Lee on ärahellitatud pirtsakas plika, keda hakatakse ümber kasvatama.