Kontserdikorraldaja soovis valitsuselt aastavahetuspeole eriluba, kuid ei saanud vastust: pöördusime kohtusse

„Kuna piirangud on peal ja makse tuleb maksta, siis oleks õige ka kompenseerida nagu tsiviliseeritud riikides. Näiteks Saksamaal jne. See nali, et maksame töötasusid ja seda ka veebruaris. Meil on kontserdid mitte tehas, kus meil toodang seisab ja ootab realiseerimist. Raha on artistidele ettemakstud ja kahjud kuhjuvad,“ pahandab Mets ja sõnab, et vajadusel läheb ta Euroopa kohtuni välja. „Aitab naljast. Võtku see valitsus juba vastutust oma tegude eest. Ja sõnum valitsusele: valimistel näeme!“