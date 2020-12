Kontserdikorraldaja soovib valitsuselt aastavahetuspeole eriluba: 1000 inimest siseruumis ja alkoholimüük pärast südaööd 

„Aastavahetusel ei saa ju kontsert lõppeda kell 21. Tegingi avalduse, et lubataks pidu vähemalt kella kolmeni öösel pidada,“ selgitab Mets, et soovib korraldada klubis Cathouse 31. detsembril peo, kuhu on esinema kutsutud Venemaa popansambel Ruki Vverh. Mets saatis taotluse valitsusele, politsei- ja piirivalveametile ning terviseametile. „Tahan näha, mida nad mulle vastavad. Kui nad vastavad eitavalt, läheb kohe hagi kohtusse. Miks üks võib ja teine ei või?“ küsib Mets.