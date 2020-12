GALERII | Esilinastus Indoneesias filmitud seikluslik „Jõulud džunglis“ 

Indoneesias filmitud seiklusliku „Jõulud džunglis“ tegevuspaik on eksootiline vihmamets, kuhu satuvad omapäi rändama kümneaastased Paula ja Akhim. Filmi peategelane Paula kolib kogu perega troopilisele lõunamaale, kus neil tuleb harjuda uue ja põneva keskkonnaga. Paulale tuleb aga üllatusena tõsiasi, et tema uues kodupaigas ei tähistatagi jõule. Lisaks selgub, et võõrapärane elustiil ja isa uus töö tekitavad perekonnas palju pingeid. Paula uus sõber Akhim teatab, et kusagil džunglis elab šamaan, kes võib täita kõik Paula jõulusoovid. Nii algabki laste seiklusterohke retk džunglisügavustesse.