Rebel Wilson tegi enne kaalulangetust midagi radikaalset 

40aastane "Lauluässade" staar rääkis eilses Instagram Live'is, et alustas elustiiliremonti teadmisega, et tänavune aasta ei saa eriti töötihedaks kujuneda. "Teadsin, et mul on natuke rohkem aega. Lisaks lasin ka oma munarakke külmutada, sest - nagu kõik tublid karjäärinaised peaksid endale teadmiseks võtma - kui see teema sind huvitab, siis on päris õige aeg."