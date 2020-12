Transsooliseks osutunud näitlejanna abikaasa pakatab uhkusest 

Kanada päritolu Ellen Page (33) teatas 2014. aasta veebruaris, et ta on gei. Mõni aasta hiljem väitis ta, et režissöör Brett Ratner oli tema lesbilisuse paljastanud juba 2005. aastal filmi "X-Men: The Last Stand" võtteil - vastu tema tahtmist. Toona oli Ellen 18aastane. Kolleeg Anna Paquin kinnitas, et oli juures olnud, kui Ratner selle kommentaari tegi.

Jaanuaris 2018 kuulutas Page, et abiellus tantsija ja koreograafi Emma Portneriga. Kuid eile teatas näitleja sotsiaalmeedias pikas kirjutises, et on transsooline ning kannab nüüdsest Elliot Page'i nime.

Emma (26) avaldas abikaasa kirjutise ka oma Instagramis ning kinnitas, et on väga uhke. "Trans-, queer- ja mittebinaarsed inimesed on kingitus maailmale. Palun ka kannatust ja privaatsust, kuid ka seda, et ühineksite minuga igapäevases tulihingelises trans-elu kaitsmises. Ellioti olemasolu on juba omaette kingitus. Sära edasi, armas E! Armastan sind nii väga."