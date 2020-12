ÜKSILDASED JÕULUD: Elizabeth II ja Philip veedavad pühad kahekesi 

Daily Maili andmeil ei kasuta kuninglik paar ära leevendatud koroonareegleid, mille järgi tohib jõulupühi veeta väikeses "mullis" mõne teise perega. See tähendab, et monarh ja tema mees veedavad jõulud ilma ühegi lapseta. Seda pole juhtunud 1949. aastast saadik, mil toonane printsess Elizabeth jättis oma aastase esikpoja Charlesi Ühendkuningriiki, et olla jõulude ajal abikaasa seltsis Maltal.