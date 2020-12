„MIS MUSS ON?“ | Ain Nufin ülehinnatud räpparitest: mõtlen, kas annan poliitkorrektse vastuse 

Räägime põgusalt, kuidas valmis mehe sügisel ilmunud plaat „Multivärss“, millised lood kauamängivalt on ta enda lemmikud ning millega ta tulevikus tegelema hakkab. Samuti oleme taaskord välja valinud portsu Instagrami jälgijate küsimusi, keda huvitab ka muuseas see, millised kodumaised räpparid on saatekülalise arvates ala- ja ülehinnatud.