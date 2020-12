VAAT KUS LOPS! Näitlejanna Ellen Page'i ülestunnistus: ma sündisin mehena 

"Hei, sõbrad! Ma tahan teiega jagada seda, et olen transseksuaal. Olen õnnelik, et seda kirjutan ja et ma olen saabunud sellesse elufaasi. Ma armastan seda, et olen transseksuaal. Armastan ka seda, et olen gei," kirjutas staar Twitteris.