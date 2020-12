GALERII | Age Oksa raamatuesitlus tõi kokku kümneid autogrammisoovijaid 

Raamatu "Liblikalend" esitlus. Foto: Teet Malsroos

Samal teemal Raamat Inglise rahvusballeti eesotsast Eesti töötukassasse! Age Oks: jah, aga miks mitte! „Tants on läbi aegade olnud inimese muutlike hingeseisundite üks ilmekamaid väljendusi. Age Oks, maailmaklassi priimabaleriin, avab selles raamatus oma kirka ja küllusliku loojateekonna tagamaid. Lisaks jumalikule andele nõuab kunstniku saatus jäägitut pühendumist – ja mida avaram isiksus, seda lummavam looming,“ kirjeldab Doris Kareva.

Age Oks oli pühapäeval külas ka saates "Hommik Anuga". Seal tsiteeris Anu Välba neid raamaturidu, kus on kirjas, et priimabaleriin võttis end pärast Estoniaga töölepingu lõppemist töötukassas arvele. "Age Oks, sina, priimabaleriin, parim, kes Eestil välja panna on! Kas sa kaalusid eriala muutust ka?" uuris Välba.

"Jah, aga miks mitte," sõnas balletikuninganna õlgu kehitades. "Kaalusin küll, sest ma ei näinud, mis valikuid mul Eestis oleks. Kas teater või kool. See oligi selline moment, et mis siis edasi, kui ma siia jään. Elizabeth (Age Oksa tütar - toim.) läks just kooli, ei oleks olnud hea mõte hakata tema elu rikkuma ja ikkagi tuli jääda siia," jutustas Oks ja lisas, et ta mõtles ka oma balletistuudio avamisele. "Aga ma ei tundud, et see olen mina. Ja siis tuli mulle koolist tööpakkumine."