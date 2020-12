Koroonahaige punkar Villu lamab haiglavoodis: kadunud on igasugune soov heietada  

"Esimestel haiglaöödel mõtlesin välja umbes seitse mahukat osa heietusi sel teemal ja otsustasin kirja panna, kui arvuti saan. Paraku on peaaegu kõik sellest ununenud, veel olulisem on see, et kadunud on üldse igasugune soov heietada. Kellele seda vaja on, möla isegi maailm täis! Aga kirjutan ikka, sest mul on vaja näppe harjutada sel väikest mõõtu klaviatuuril," jätkab punkar monoloogi.