Inimesed „Kodu keset linna“ pereisa Martin Veinmann saab 70: ajan habeme maha, sest muidu mängin edaspidi vaid hooldekodu tegelasi Jaanus Kulli , täna 19:34 Jaga: M

GALERII

KOLMAS NOORUS: „See on muidugi õige, et mida vanemaks saad, seda väiksemaks muutub sulle sobivate rollide skaala. Siin võib olla vihje sellele, et aja habe maha ja näed noorem välja,“ ütleb juubilar Martin Veinmann naerdes ja lubab seda tulevaste rollide nimel peagi ka teha. Foto: Robin Roots

Musta huumorit armastav Martin Veinmann tähistab kolmapäeval 70. sünnipäeva. Ometi ei kavatse ta mütsi varna riputada, hoopis vastupidi: pärast „Apteeker Melchiori“ filmivõtete lõppu ja „Sarabandi“ juubelietendust ajab näitleja oma habeme maha. „Muidu on tõesti nii, et järgmised rollid on mul kõik hooldekodu tegelased,“ naerab üle poole oma elust, täpsemalt 48 aastat draamateatris töötanud juubilar.