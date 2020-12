Púr Múdd toob oma muusikaga tähelepanu vaimsele tervisele: näeme kõrvalt ja võitleme ka ise nende probleemidega 

Oliveri sõnul on lühialbum mõnusalt melanhoolne ja tantsuline ning kõik kuus lugu on justkui üks teekond. “Selle teeb ühtseks tänaseks tekkinud äratuntav Púr Múddi käekiri ja minu vokaal igal lool,” lisab bändi teine liige Joonatan.

“Eriliseks teeb asja, et see on meie esimene ühine album,” ütleb Oliver. “Igal lool on minu hääl. Ma ei oleks kunagi arvanud, et midagi sellist üldse teen ja minu muusikal võiks olla miljoneid kuulamisi… Samuti hindan väga Oliveri usku minusse kui lauljasse,” rõõmustab Joonatan. Just albumi nimilugu “On My Mind” on Joonatani jaoks kõige tähtsam: “Selle sõnum on minu jaoks oluline ja võtab albumi ühtselt kokku.”

Seitse miljonit kuulamist

Nii Oliver kui Joonatan arvavad, et albumi kõige populaarsem lugu on "Ooh Aah". “Eks kindlasti sellepärast, et tegime suurepärase sõu “Eesti laul 2020” finaalis. Samas on lugu piisavalt lihtne ja kaasahaarav, et seda laulavad kaasa nii 2aastased kui ka 50aastased,” räägib Oliver. “See andis meile korraliku hüppe ja on vanemaks vennaks kōikidele teistele lugudele albumil,” arvab Joonatan.

Kahel lool ilmusid ka muusikavideod, mis Joonatani sõnul on justkui vennad. “Ühes mängin mina ja teises Oliver. Mõlemad videod on inspireeritud laulusōnadest,” ütleb ta. “”Da Da Da” videos näitleb Joonatan ja selle videoga üritasime esile tuua üksindust ja seda, kuidas võib-olla osad inimesed ei ole endaga rahul peeglisse vaadates. “On My Mind” videos mängin mina masenduses või depressioonis olevat meest, kes ei leia oma kohta elus. Lõpuks leiab ta rahu kirikust,” selgitab Oliver.

Kohe saab albumil täis seitse miljonit kuulamist ja see on mõlema bändiliikme jaoks väga suur asi. “Oleme siiralt rõõmsad ja tänulikud, et meid nii palju kuulatakse. Eriti rõõmsad oleme, et meid kuulatakse ka väljaspool Eestit: näiteks Saksamaal, Hollandis ja Brasiilias,” rõõmustab Oliver. “Olen muidugi alati unistanud sellistest numbritest, aga ei arvanud kunagi, et see vōiks reaalsus olla. Täna aga ootan, et need numbrid oleks kümnekordsed,” räägib Joonatan.