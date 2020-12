USA lauljanna eksmees nõuab ligi pool miljonit dollarit igakuist toetust 

Ajakirja People teatel otsustas Los Angelese maakonna kohtunik, et Kellyst saab oma laste River Rose'i (6) ja Remington Alexanderi (4) peamine hooldaja. Kuid Clarksoni eksmees, muusikamänedžer Brandon Blackstock esitab lauljannale uskumatuid nõudmisi. "Brandon paistab arvavat, et tal on õigus ja vajadus saada iga kuu 301 000 dollarit elatist ja 135 000 dollarit lastetoetust," ütleb ajakirja allikas.