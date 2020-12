Inimesed Kuulsuste televõistluse tähele ei öelda, et tema vanaema on surnud Toimetas Triin Tael , täna 13:40 Jaga: M

AJ Pritchard Foto: VIDA PRESS

Noor tantsija AJ Pritchard võistleb parajasti Briti kuulsuste reality's "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here" täielikus teadmatuses, et tema armas vanaema on siitilmast lahkunud.